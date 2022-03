Incendio in un'abitazione, la polizia trova una donna senza vita

BURGDORF - La polizia era stata chiamata per un accertamento sulle condizioni di una donna residente in un'abitazione monofamiliare a Burgdorf (BE). Una donna che non si riusciva più a contattare. Quando nel pomeriggio di ieri gli agenti sono giunti sul posto, hanno subito percepito odore di bruciato. All'interno della casa si era sviluppato un incendio.

Nell'operazione la donna è stata trovata senza vita. Si trattava - lo fa sapere oggi la polizia cantonale bernese - di una sessantaquattrenne. Nell'abitazione c'era anche un cane morto.

È stata avviata un'inchiesta per fare luce sulle cause dell'incendio.