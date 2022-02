Donna trovata in un cassonetto: «Morte accidentale»

LOSANNA - La donna di 36 anni trovata morta sabato in un contenitore per la raccolta di vestiti è deceduta accidentalmente. Lo ha appurato l'indagine svolta durante il fine settimana, riferisce oggi un comunicato della polizia del capoluogo vodese.

Il comando di polizia era stato informato verso le 8 di sabato mattina che una persona morta era stata trovata all'interno del container per tessili in route des Plaines-de-Loup, nella parte nord della città, nella zona lo stadio olimpico della Pontaise. La vittima è una donna svizzera di 36 anni domiciliata nella regione.

L'intervento di terzi è escluso, scrive la polizia di Losanna. Un portavoce ha confermato a Keystone-ATS che la vittima è stata scoperta nel container, ma ha aggiunto di non potersi esprimere sulle circostanze o sulle cause. La donna non era in un sacco della spazzatura.