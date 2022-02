Gravi ferite alla testa per un 14enne alla guida di un motorino

Giornalista in formazione

KERNS - Grave incidente sulla Stanserstrasse a Kerns. Un 14enne alla guida di un motorino che intendeva svoltare a sinistra ha urtato frontalmente contro un'automobile che ha tentato il sorpasso. Il ragazzo è stato portato in ospedale dalla Rega con gravi ferite alla testa.

Stava guidando da Kerns in direzione di Sand, quando ha dato segno di voler svoltare a sinistra. La macchina che si trovava direttamente dietro al giovane che guidava il motorino ha frenato bruscamente, ma il veicolo che si trovava dietro ha tentato il sorpasso. Come riporta la polizia cantonale di Obvaldo, «ciò ha provocato una violenta collisione frontale laterale con il manubrio del motorino». Lo scontro è avvenuto intorno alle 16:35 e il giovane è stato elitrasportato in ospedale con un grave trauma cranico.

I quattro occupanti dell'auto con cui ha colliso hanno riportato lievi ferite e sono stati portati in ospedale per effettuare dei controlli. La Stanserstrasse è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Sono stati impiegati i servizi di emergenza degli ospedali cantonali di Obvaldo e Nidvaldo, nonché due elicotteri della Rega e un ampio contingente della polizia cantonale di Obvaldo.

L'incidente è oggetto di ulteriori indagini.

