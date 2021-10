Collisione fatale sul passo della Novena

ULRICHEN (VS) - Collisione dall'esito tragico quella avvenuta questo sabato sul lato vallesano del passo della Novena.

In località Ulrichen (VS), durante una curva una vettura ha sconfinato sull'altra corsia finendo per travolgere un motociclista che viaggiava in senso inverso.

Il centauro, uno svizzero 26enne, è spirato sul luogo dell'incidente in seguito alle ferite riportate. Alla guida dell'auto, invece, c'era un 24enne svizzero.

Come confermato dalla Cantonale vallesana, per fare chiarezza sulle cause dello scontro è stata aperta un inchiesta.