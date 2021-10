Alla guida senza patente, 23enne sbanda e causa quattro incidenti

KÖLLIKEN - Come sugli autoscontri stamattina sulla A1. Un ragazzo di 23 anni senza patente ha perso il controllo del suo veicolo, innescando non uno, ma una serie di incidenti. Lo comunica oggi la Polizia cantonale di Argovia. Quattro persone hanno riportato ferite leggere e hanno dovuto essere ospedalizzate.

Quattro incidenti in tutto - Erano da poco passate le 5.30 del mattino quando, per cause ancora da definire, un automobilista di 23 anni che viaggiava sulla A1 in direzione di Berna ha perso il controllo della sua Mitsubishi Colt, andando a sbattere contro il guardrail centrale. Lo scontro ha causato un effetto a catena, con altri tre incidenti che hanno creato un grosso ingorgo. Quattro persone hanno riportato ferite leggere e sono state ospedalizzate. Il ragazzo, hanno scoperto successivamente le autorità, non aveva la patente.