Violenta rissa a Sion, un morto e cinque arresti

SION - Un violentissimo alterco avvenuto la notte del 7 settembre a Sion ha provocato la morte di un 70enne. L'anziano - ha precisato solo oggi la polizia vallesana - è stato vittima di un gruppo di giovani tra i 21 e i 27 anni d'età. Accerchiato dal branco nei pressi della Rue des Condémines, l'uomo è stato gettato a terra.

La caduta gli ha provocato gravissime ferite, tanto che il 70enne è spirato due giorni dopo l'accaduto all'ospedale di Sion. I suoi aggressori, invece, sono stati arrestati poche ore dopo i fatti. Si tratta, come detto, di un gruppo di giovani, tra i quali troviamo anche una ragazza di 26 anni.

Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta, mentre per i cinque presunti autori è già scattata la detenzione preventiva. Non è ancora chiaro perché i giovani se la siano presa con l'anziano: per far luce sul caso la polizia chiede a eventuali testimoni di farsi avanti.