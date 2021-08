HOCHFELDEN - Un escursionista ha trovato ieri poco dopo le 17.00 una capra pigmea decapitata in un bosco a Hochfelden (ZH). Inoltre all'animale, di colore bianco e nero, era stato lacerato il ventre, ho comunicato oggi la polizia cantonale zurighese.

Indagini sono in corso per chiarire il motivo per cui la capra pigmea sia stata maltrattata in quel modo e lasciata lì, precisa la nota.