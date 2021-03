Violento incendio in un fienile

AARAU - Un fienile è stato completamente distrutto dalle fiamme ieri pomeriggio a Mühlau, nel Canton Argovia. Non ci sono stati feriti e gli animali non sono stati messi in pericolo.

La struttura, nonostante l'intervento in forze dei pompieri locali, è però andata completamente in fumo: «I danni sono stati ingentissimi», ha precisato oggi la polizia argoviese in una nota, spiegando di aver avviato un'indagine per determinare le cause dell'accaduto.

Polizia Canton Argovia