Una giovane coppia muore sulle Prealpi bernesi

BERNA - Una coppia ha perso la vita in un incidente in montagna avvenuto ieri nelle Prealpi bernesi. La donna di 25 anni e l'uomo di 31 sono caduti mortalmente nella zona del massiccio delle Sieben Hengste, tra il lago di Thun e l'Emmental.

Quando i due, partiti per un'escursione, non sono rientrati, i soccorritori hanno iniziato le ricerche. I corpi di entrambi sono stati rinvenuti in un terreno ripido e impraticabile, comunicano oggi la procura regionale e la polizia bernese.

Le forze dell'ordine ritengono che la coppia, residente nel canton Berna, fosse partita da Eriz, ma, giunti in località Grätli, i due sono caduti per ragioni al momento sconosciute. Un'indagine è stata aperta per far luce sulle cause del tragico incidente.