Tre feriti e danni ingenti a causa di due incidenti

LUCERNA - In due diversi incidenti stradali avvenuti ieri sera nel canton Lucerna si sono registrati feriti e importanti danni materiali.

Nel primo episodio, verificatosi a in Inwil, tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento. Un'auto, che viaggiava da Giskon verso Inwil, è piombata praticamente senza frenare dentro un altro veicolo, che si era fermato a causa di un cantiere, ha spiegato la polizia in un comunicato odierno.

Una persona è rimasta ferita in maniera leggera, mentre altre due - fra le quali un 14enne - hanno riportato ferite importanti. I danni ammontano a circa 15'000 franchi.

Nel tunnel autostradale di Kriens un furgone ha invece preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Per i lavori di spegnimento la tratta in questione della A2 è rimasta chiusa per diverse ore.

Il veicolo da trasporto ha presto fuoco attorno alle 20:10, ha spiegato la polizia. L'uomo al volante è stato avvertito del problema da un automobilista, che ha attirato la sua attenzione con gli abbaglianti. Nessuno è rimasto ferito, ma fra furgone e tunnel i danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.





KAPO LU