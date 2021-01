Due veicoli in fiamme in pochi chilometri

COIRA - Due piccoli incendi si sono verificati oggi nel canton Grigioni in due aree aziendali: nel primo, avvenuto stamane verso le 07.00 in un capannone industriale a Bonaduz (GR), è andato in fiamme un veicolo utilizzato per lo sgombero della neve.

Nel secondo, capitato poco dopo le 15.30, a bruciare è stata un'auto parcheggiata davanti a un garage a Domat/Ems GR). Lo ha riferito in una nota la polizia cantonale grigionese, precisando che in entrambi i casi i danni sono notevoli.

Stando al comunicato, non sono ancora note le cause del primo incendio, mentre all'origine del secondo vi sarebbero problemi tecnici. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i pompieri di Bonaduz/Rhäzüns e quelli di Domat/Ems. Nessun è rimasto ferito.