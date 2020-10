64enne morto dopo essere stato coinvolto in una rissa

NEUHAUSEN AM RHEINFALL - Un uomo di 64 anni, rimasto gravemente ferito in una rissa scoppiata martedì a Neuhausen am Rheinfall (SH) è morto il giorno successivo all'ospedale. Secondo la polizia cantonale tuttavia, il suo decesso non è stato direttamente causato dalla scazzottata.

«Non è stato possibile stabilire un nesso causale tra le ferite e la sua morte», precisano gli inquirenti in una nota. L'uomo venuto alle mani con un 34enne, ha perso conoscenza ed è caduto a terra. Ricoverato all'ospedale è morto il giorno dopo.

Sull'esatta dinamica dei fatti è stata aperta un'inchiesta, il 34enne, che si trovava in detenzione preventiva, è stato nel frattempo rilasciato.