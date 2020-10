Cade un elicottero a Cervinia: un morto e un ferito

BERNA - È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente aereo avvenuto sopra Cervinia (Valle d'Aosta) che ha coinvolto un elicottero privato. L'allarme era scattato ieri sera, ma il velivolo è stato avvistato poco prima della mezzanotte.

L'incidente si è verificato nella zona di Cime Bianche, a 3'000 metri di quota, in una zona impervia. Le operazioni di ricerca e recupero sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza.

Il ferito è stato preso in carico dal servizio sanitario svizzero e portato all'ospedale di Berna in condizioni gravi per una forte ipotermia. La dinamica dell'incidente è in fase di valutazione.