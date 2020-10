Il matrimonio finisce con tre patenti ritirate e una denuncia

LENZBURG - Una piccola pausa presso la stazione di servizio di Lenzburg (AG), sull'A1, è costata un po' di noie a Sandro S. e alla sua famiglia.

Come riferito a 20 Minuten, la tranquillità della famigliola è stata turbata dall'arrivo di una carovana scortata dalla polizia. «Era chiaro che stessero andando a un matrimonio - racconta il lettore -. Tutti erano in smoking e guidavano auto costose, Porsche, Mercedes...». «Non sapevamo cosa stesse succedendo - prosegue -. La gente sembrava nervosa. Quando abbiamo visto che erano stati controllati, abbiamo pensato che avessero corso un po' troppo».

In realtà è accaduto proprio il contrario. La carovana si era fermata almeno una volta sulla corsia d'emergenza dell'A1, in direzione Zurigo. Per l'esattezza all'altezza di Walterswil (SO). Questo almeno stando alla polizia.

Sandro e la sua famiglia, a quel punto, hanno pensato che era giunto il momento di proseguire il viaggio. Ma sono stati fermati a loro volta. «La poliziotta ci ha chiesto se appartenessimo al gruppetto. Ma poi ci ha lasciati andare. Si capiva da come eravamo vestiti che non potevamo essere con loro».

A tre conducenti del gruppo festaiolo, invece, le cose non sono andate altrettanto bene. La polizia ha ritirato loro la patente sul posto ed è stata sporta denuncia per guida sulla corsia di emergenza e sosta in autostrada.