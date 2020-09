Anche una svizzera tra le donne arrestate a Minsk

SAN GALLO - Una persona con la doppia cittadinanza svizzera-bielorussa è stata arrestata sabato scorso in Bielorussia. L'Ambasciata svizzera a Minsk è in contatto con le autorità locali e con la famiglia.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato all'agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata dal St. Galler Tagblatts. Il DFAE non è autorizzato a fornire ulteriori dettagli per motivi di protezione della personalità ma, stando al giornale, la persona in questione è una donna di San Gallo che ha partecipato alla manifestazione di sabato scorso.

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, più di 300 donne sono state arrestate durante l'azione di protesta contro il capo di Stato Alexander Lukashenko il 19 settembre. Il portale dei diritti civili spring96.org ha pubblicato i nomi di 314 donne che sono state arrestate nella capitale Minsk.

Dalle elezioni presidenziali del 9 agosto, ci sono proteste quotidiane in Bielorussia. Lukashenko si è dichiarato eletto con oltre l'80% dei voti mentre l'opposizione considera Svetlana Tikhanovskaya la vera vincitrice delle elezioni.

Il DFAE ha confermato di aver già espresso la sua preoccupazione per le tensioni sorte a seguito dello scrutinio. E precisa che le autorità sono state più volte chiamate in modo inequivocabile a rispettare gli obblighi in materia di diritti umani, a consentire manifestazioni pacifiche e a rilasciare i manifestanti detenuti.