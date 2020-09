Il fiuto di Yuna salva una donna scomparsa

COIRA - Solo una settimana fa ha superato il test per diventare un cane da ricerca e salvataggio e questa mattina ha subito messo in pratica quanto imparato durante i corsi. Stiamo parlando di Yuna, una labrador di quattro anni in forza alla polizia grigionese, che grazie al suo fiuto è riuscita a ritrovare una donna di 62 anni che era scomparsa poche ore prima.

La storia, fortunatamente a lieto fine, è iniziata attorno alle 9.00 con una chiamata al centralino della polizia cantonale retica. La segnalazione avvertiva della presenza di un deambulatore abbandonato in una strada di Churwalden. Della proprietaria, una 62enne sofferente di Parkinson, però non vi era traccia. Ed è qui che è intervenuta Yuna che portata sul luogo della sparizione ha subito fiutato la traccia giusta.

La cagnolina, in meno di un'ora e mezza, ha infatti portato gli agenti sul luogo in cui si trovava la 62enne: un burrone in un terreno discosto vicino a un ruscello. «È ferita, ma sta relativamente bene», sottolinea la polizia cantonale retica in una nota. Insomma, per Yuna il battesimo sul campo è pienamente riuscito.