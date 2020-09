Deceduto un alpinista 52enne

SANKT ANTOENIEN - Incidente con esito fatale venerdì pomeriggio per un alpinista tedesco, impegnato nella salita della ferrata Sulzfluh nel comune retico di Luzein.

Nel primo pomeriggio di ieri il centro di controllo operativo della polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto una segnalazione secondo cui un uomo era precipitato.

Si è appreso che il 52enne stava compiendo la scalando la via ferrata Sulzfluh insieme alla moglie e ad altri membri della famiglia. Nella parte alta della ferrata l'uomo è caduto per un centinaio di metri, per cause che spetterà all'inchiesta stabilire.

La caduta ha avuto conseguenze mortali, il team di salvataggio della Rega ha recuperato il corpo senza più vita.