Attenti ai "falsi poliziotti"

SCIAFFUSA - La polizia di Sciaffusa ha ricevuto alcune segnalazioni di tentativi di frode da parte di "falsi poliziotti".

Malintenzionati, fingendosi agenti di polizia, hanno telefonato a ignari cittadini, mettendoli in guardia da furti con scasso nel quartiere. Immancabilmente viene detto agli interlocutori che la loro abitazione è in pericolo. Per mettere in salvo denaro e gioielli non restava altro che consegnarli agli agenti, ovvero loro (i truffatori).

La polizia cantonale consiglia alla popolazione la massima prudenza e invita soprattutto gli anziani a prestare attenzione.