Per un 84enne lo schianto è fatale sulla A9

LOSANNA - Molto probabilmente a causa di un malore, nel primo pomeriggio di oggi un conducente 84enne ha perso la vita nei pressi del raccordo autostradale di St-Triphon (VD). Lo comunicano le autorità vodesi in una nota.

L'uomo, domiciliato a Zurigo era in viaggio per Losanna in compagnia della moglie quando, attorno alle 13.45, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Ha prima colpito il guard rail centrale per poi finire a bordo carreggiata.

Malgrado l'intervento di altri conducenti, subito accorsi a soccorrerlo, è deceduto sul posto. La donna, ferita, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Riviera-Chablais e non sarebbe in pericolo di vita.