Rinvenuto il cadavere di una donna, fermato un 60enne

OEY - Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 marzo, la polizia bernese ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna in una zona industriale a Oey, nei pressi di Diemtigen (BE). Si tratterebbe di un delitto passionale: un 60enne proveniente dalla Bosnia ed Erzegovina ha infatti confessato ed è in detenzione preventiva.

I fatti sono avvenuti mercoledì attorno a mezzogiorno, indicano in una nota odierna la polizia cantonale e la procura regionale dell'Oberland bernese, precisando che alla centrale è giunto un allarme in merito a un sospetto omicidio.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere e avviato le prime indagini. Secondo i primi elementi, la donna - che non è ancora stata formalmente identificata, sebbene vi siano indicazioni concrete in merito alla sua identità - è deceduta lo stesso giorno in seguito ad atti di violenza. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire la causa della morte.

Il presunto autore del crimine è stato fermato al volante di un'auto a Interlaken (BE) al termine di un breve inseguimento. Il 60enne non ha poi opposto resistenza. Il Ministero pubblico regionale ha aperto un procedimento per omicidio intenzionale.