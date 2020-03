E-bike contro una siepe, tragedia a Les Clées

YVERDON-LES-BAINS - Non ce l'ha fatta. Esito letale per un incidente alla circolazione avvenuto sabato pomeriggio sulla strada cantonale tra Bretonnières e Les Clées, nel canton Vaud. La vittima è un 63enne svizzero, che circolava in sella a una bicicletta elettrica.

L'uomo - ha reso noto oggi la polizia cantonale vodese in una nota - è finito fuori strada in coincidenza di una curva. Un volo di diversi metri, terminato la corsa contro una siepe. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Il 63enne è stato soccorso immediatamente ma gli uomini dell'ambulanza accorsi sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.