I caprioletti salvati dai droni

BERNA - Bilancio positivo per l'operazione condotta dall'associazione Salvataggio Caprioletto tra fine aprile e inizio giugno. I droni hanno sorvolato 27'000 ettari di terreno alla ricerca degli animali, un'area del 67% più vasta rispetto al 2021, scrive l'organizzazione in una nota odierna. Anche il numero dei caprioli trovati è aumentato in confronto a un anno fa, del 18%, sono stati infatti salvati oltre tremila cuccioli, per la precisione 3033.