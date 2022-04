Presto i prati in fiore daranno filo da torcere agli allergici

BERNA - Nei prossimi giorni i prati inizieranno a fiorire: il Centro Allergie Svizzero consiglia quindi alle persone sensibili ai pollini di prendere le misure necessarie.

A causa delle condizioni di soleggiamento i prati fioriranno un po' prima del solito, ha comunicato oggi il Centro Allergie Svizzera, provocando i tipici sintomi del raffreddore da fieno nel 70% delle persone che ne soffrono. Il periodo di fioritura dei prati, che dura sino alla fine dell'estate, raggiunge il culmine da metà maggio a giugno, viene ricordato.

Un'allergia da polline va diagnosticata da un medico, spiegano gli esperti, sottolineando che può essere in particolare pericolosa alla guida di un veicolo in quanto può portare a una minore attenzione. Inoltre le persone interessate dovrebbero consultare le previsioni relative ai pollini.

Nel caso di un'elevata concentrazione di polline, secondo il Centro Allergie Svizzera è opportuno portare occhiali da sole all'aperto, ventilare brevemente, non cambiarsi d'abito o deporre i vestiti in camera da letto e non lasciare asciugare il bucato all'esterno.

I prati seguono la betulla, il cui polline è volato in concentrazione molto elevata quest'anno. Secondo il Centro, la betulla e il nocciolo hanno avuto "una forte presenza". Anche il polline di ontano ha raggiunto un livello molto alto in alcuni giorni. Il frassino invece non ha registrato una stagione particolarmente forte.