Finisce nell'altra corsia, muore schiantandosi contro il camion dei pompieri

ZURIGO - Un centauro 37enne ha perso la vita, ieri sera dopo le 21:30, in seguito a un incidente verificatosi sulla Zugerstrasse, in direzione di Hirzel (ZH).

In una curva a destra, per cause da chiarire, la moto è finita sulla corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo un veicolo dei pompieri.

L'impatto, inevitabile, ha fatto perdere l'equilibrio al centauro che è stato sbalzato dalla moto finendo contro il secondo camion dei pompieri che sopraggiungeva in quell'istante.

Nonostante i soccorsi, giunti immediatamente sul posto, il motociclista è morto sul posto a causa delle ferite riportate. Nessun altro ha riportato ferite.

A causa dell'incidente, la Zugerstrasse tra Hanegg e Hirzel è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore. Un'inchiesta è stata avviata per chiarire l'accaduto.

