Swiss mette all'asta alcuni sedili

ZURIGO - Swiss ha deciso di mettere all'asta i posti in Economy Class che non utilizza più a causa del recente lancio della sua Premium Economy Class. Donerà il ricavato della vendita alla fondazione benefica Pigna.

Dato il recente lancio della sua Premium Economy Class, Swiss International Air Lines (Swiss) sta gradualmente sostituendo alcuni dei sedili finora utilizzati nella classe economica della sua flotta di Boeing 777-300ER. In collaborazione con il sito di aste online Ricardo, i posti tripli in Economy Class in eccesso saranno venduti all'asta al miglior offerente. Da oggi e per le prossime quattro settimane. Una volta acquistati, i posti saranno personalizzati con una targhetta nominativa.

Swiss devolverà tutto il ricavato dell'asta alla Fondazione Pigna di Kloten. Questa organizzazione, partner di Swiss da molti anni, offre alle persone con disabilità un luogo adattato in cui vivere e lavorare, nonché un sostegno incentrato sui loro bisogni.

