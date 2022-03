La conciliazione fra lavoro e famiglia è ferma al palo

BERNA - La conciliazione tra lavoro e famiglia in Svizzera non avanza, secondo un sondaggio dell'organizzazione Pro Familia Svizzera. Anzi, la soddisfazione dei dipendenti è leggermente diminuita rispetto all'ultima inchiesta.

L'attuale "Family Score" - un indicatore che misura la conciliazione tra attività professionale e vita familiare - è di 62 punti su 100 e corrisponde esattamente ai valori registrati negli anni 2020 e 2019, stando all'indagine pubblicata oggi. Nel 2021 il sondaggio non ha potuto essere realizzato a causa del coronavirus.

Un punteggio di 60 punti può essere interpretato come "sufficiente", secondo lo studio. I risultati mostrano che molte aziende e istituzioni offrono misure a favore delle famiglie, ma che c'è ancora un grande potenziale di miglioramento. Nel complesso, l'offerta di misure a favore delle famiglie è leggermente diminuita rispetto all'ultimo sondaggio.

Solo alcune disposizioni, come il telelavoro, l'orario flessibile o l'accesso al lavoro a tempo parziale hanno registrato un miglioramento. Probabilmente gli effetti della pandemia e l'introduzione del congedo di paternità hanno svolto un ruolo decisivo in quest'ambito. Altri bisogni, invece, vengono meno presi in conto. Pro Familia cita, ad esempio, la pianificazione del lavoro che tiene conto degli impegni familiari, la possibilità di coordinare le vacanze con le esigenze della famiglia, o la disponibilità di un asilo nido per i figli del personale.

Soddisfazione in calo - Rispetto all'ultimo sondaggio, la motivazione, la soddisfazione e l'attaccamento all'azienda sono leggermente diminuiti. I dipendenti ritengono che le imprese diano meno importanza alla questione della conciliazione tra lavoro e famiglia. Per Pro Familia questa tendenza è una conseguenza della pandemia: i dipendenti si staccano maggiormente dal loro impiego e i datori di lavoro prestano meno attenzione al personale.

Il sondaggio rappresentativo online è stato condotto tra il 28 gennaio e il 7 febbraio, coinvolgendo un totale di 538 persone tra i 18 e i 75 anni. È stato realizzato in collaborazione con la società di ricerca e consulenza Empiricon.