In Svizzera oltre 38mila casi, ma calano i ricoverati

BERNA - Sono 38'015 i test risultati positivi al SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore in Svizzera. Un nuovo record da inizio pandemia (il precedente era stato 32'881, stabilito il 12 gennaio). Ieri i contagi erano stati 29'142, venerdì 32'150. Si contano inoltre, riferisce l'UFSP, 25 ulteriori decessi causati dalla malattia. Si mantiene molto alto il tasso di positività che, su un totale di 104'424 test effettuati, si attesta al 36,4%.

In ospedale - Nei nosocomi svizzeri sono stati ammessi 154 nuovi pazienti Covid. Scendono però i ricoverati a causa del virus, che occupano attualmente il 7,9% dei posti letto complessivi (ieri era dell'8,2%), proporzione che si attesta invece al 28,3% nelle unità di terapia intensiva (contro il 30,3% di ieri).

Quarantene e isolamenti - Secondo i numeri del contact tracing, al momento in Svizzera si contano 115'746 persone in isolamento perché contagiate e altre 46'529 in quarantena perché entrate in contatto con positivi.

Il confronto intercantonale - I cantoni che nelle ultime due settimane hanno fatto registrare più contagi sono Ginevra (6'606,39 ogni 100mila abitanti) e Vallese (6'100,09). Situazione in miglioramento in Ticino, che è ora l'ottavo cantone per numero di casi. Più ricoveri in assoluto a Ginevra (39,1 ogni 100mila abitanti). Il Giura detiene inoltre il triste record dei morti, con 5,43 decessi ogni 100mila abitanti, seguito da Turgovia (5,3).

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che il 67,95% degli svizzeri è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Tra la popolazione in età di pensionamento questa proporzione sale al 90,64%. Il 35,47% degli svizzeri ha inoltre già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 71,56% tra gli over 65.



Tio/20minuti



Tio/20minuti

Tio/20minuti