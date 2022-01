Covid, quasi 150 mila persone isolate o in quarantena

BERNA - Non manca la carne al fuoco in attesa del consueto infopoint da Berna che farà il punto sulla situazione pandemica in Svizzera (previsto attorno alle 14). La conta dei positivi al Covid in Svizzera, infatti, prosegue con il medesimo tenore degli ultimi giorni: contagi letteralmente esplosi (24'602 nelle ultime 24 ore) con 129 ulteriori ricoveri in ospedale e 16 nuovi decessi causati dal virus.

Ricordiamo che la scorsa settimana si era chiusa con numeri da record. Il bollettino emanato dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp) segnalava infatti 28'038 ulteriori infezioni venerdì, 32'239 giovedì e 31'109 mercoledì. Trascorso il fine settimana, i numeri non sembrano mostrare un'inversione di tendenza: nel weekend, infatti sono 63'647 le persone risultate positive al Covid (su 221'693 tamponi effettuati).



Tra le corsie d'ospedale - L'onda Omicron continua a tenere alto il numero di positivi al tampone che schizza a quota 36,9%. Oggi le unità di terapia intensiva di tutto il paese sono occupate al 75,9% (ieri era il 73,7%), mentre i pazienti Covid-19 utilizzano il 31,2% (30,2%) dei posti letto disponibili.

La vaccinazione - Il 67,61% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 76,93%. Inoltre, il 68,2% delle persone con più di 65 anni e il 30,75% della popolazione hanno ricevuto la terza dose.

Omicron dominante - Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,36. La variante Omicron rappresenta il 76,7% dei casi esaminati, mentre Delta scende al 23,1%.



Da inizio crisi - Dall’inizio della pandemia sono oltre un milione e mezzo i casi di Covid-19 confermati in laboratorio. In totale si contano 12'047 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 40'608.

Oltre centoquarantamila svizzeri a casa - In Svizzera si contano attualmente 107'854 persone in isolamento e 40'647 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.

