La quarantena sarà più corta? Il Consiglio federale ce lo dirà domani

BERNA - Il Consiglio federale deciderà domani su eventuali misure supplementari per contrastare la pandemia di coronavirus, ha detto ieri sera il ministro delle finanze Ueli Maurer. Uno dei punti importanti della seduta sarà una possibile riduzione della durata della quarantena.

«È opportuno riconsiderare il periodo di quarantena», ha infatti confidato Maurer. Questo perché, soprattutto per le piccole imprese, se mancano i dipendenti la situazione diventa complicata. Stando a Tages-Anzeiger, i consiglieri federali dell'UDC (Maurer e Guy Parmelin) vorrebbero addirittura abolire completamente la quarantena per le persone che hanno avuto contatti con una persona risultata positiva.

Per quanto riguarda le altre misure restrittive, per il momento ulteriore chiusure non sono indicate, in quanto la situazione negli ospedali rimane sotto controllo, ha precisato il consigliere federale al programma EcoTalk della televisione svizzero-tedesca SRF. Lo stesso Maurer è chiaramente dell'opinione che si dovrebbero evitare chiusure. Un spiraglio di luce, insomma, per il settori della ristorazione, degli eventi e dello sport. Che spesso sono i primi a dover "passare alla cassa".

Tuttavia, la Svizzera ha evidentemente bisogno di più letti di terapia intensiva, ha aggiunto il ministro delle finanze. Bisogna quindi trovare una soluzione per future pandemie.