Premiato lo snodo di Jona

RAPPERSWIL-JONA - Il nodo d'interscambio di Jona (SG) ha ottenuto il riconoscimento Flux 2021, che ogni anno premia uno snodo di trasporto svizzero, rinnovato nel corso degli anni precedenti, considerato efficiente dal punto di vista operativo e che consente ai passeggeri di viaggiare nel modo più confortevole possibile. Il vincitore dell'edizione 2021 è stato scelto tra 43 snodi valutati.

La fusione dei Comuni di Rapperswil e Jona nel 2007 ha gettato le basi per uno sviluppo urbanistico congiunto tra le due località, il cui punto d’unione è rappresentato dalla nuova stazione ferroviaria e dei bus costruita tra il 2013 e il 2015: il nodo d’interscambio di Jona è una pietra miliare nonché un progetto chiave per la promozione del trasporto pubblico e del traffico lento. Oltre che sulla nuova stazione, per promuovere il trasporto pubblico la città di Rapperswil-Jona punta su molteplici misure, come una maggiore frequenza di passaggio nelle linee regionali e campagne pubblicitarie per far conoscere alla popolazione la nuova offerta di trasporto.

Nella rosa dei finalisti del Flux 2021 c’erano i nodi d’interscambio di Jona (SG), Zurigo-Altstetten (ZH), Flawil (SG) e Grindelwald Terminal (BE). Il premio speciale è stato assegnato alle ferrovie della Jungfrau per aver avviato la realizzazione del Grindelwald Terminal. Aperta nel 2019, la nuova stazione delle Berner OberlandBahnen (BOB) offre ai viaggiatori un punto di partenza ideale per le escursioni collegando in soli quattro minuti le stazioni di Grindelwald Dorf e Grindelwald Terminal. A Grindelwald Terminal, i viaggiatori provenienti dall’Unterland possono accedere direttamente alle funivie di montagna e raggiungere così più rapidamente lo Jungfraujoch e il comprensorio sciistico ed escursionistico della Jungfrau. Il risparmio di tempo, le molteplici possibilità di shopping e la variegata offerta gastronomica rendono la stazione di Grindelwald Terminal e il viaggio con i mezzi pubblici decisamente più interessanti per i viaggiatori.

AutoPostale, l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e l’Associazione Traffico e Ambiente (ATA) conferiscono il premio Flux, giunto ormai alla 15ª edizione. La premiazione si è svolta il 25 ottobre 2021 nell’ambito del convegno dell’UTP dedicato alla «Mobilità del futuro».

Philippe Gasser, CITEC SA