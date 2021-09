Attacchi da snowboard a rischio di caduta

BERNA - Gli attacchi da snowboard K2 CLICKER X HB presentano un rischio di caduta e infortunio, in quanto il gancio sotto la talloniera potrebbe rompersi. La società K2 Sports Europe GmbH, in collaborazione con l'Ufficio prevenzioni infortuni (UPI) richiama quindi il prodotto, raccomandando ai clienti che ne fossero già in possesso di non utilizzarlo più da subito. Lo ha comunicato oggi l'UPI.

La società K2 metterà a disposizione dei clienti interessati, gratuitamente, un upgrade: sarà sufficiente contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato l'attacco oppure direttamente la K2, via e-mail, precisa la nota.