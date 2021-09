È bufera sulla cassa di compensazione vodese

LOSANNA - La cassa cantonale vodese di compensazione AVS (CCVD) è nel mirino della giustizia: il controllo cantonale delle finanze ha informato Consiglio di Stato del canton Vaud che sussistono sospette gravi irregolarità di carattere penale legate alle spese d'amministrazione. La direttrice è stata licenziata, mentre gli altri membri della direzione sono stati sospesi.

Il caso è stato subito trasmesso al Ministero pubblico, ha assicurato oggi il governo cantonale nel corso di una conferenza stampa, nella quale è stata annunciata una riorganizzazione dell'organo esecutivo della cassa cantonale.

I problemi rilevati riguardano spese eccessive della direzione per diversi anni, in particolare per quanto riguarda «l'allestimento dei locali e alcune spese professionali» per viaggi, alberghi e ristoranti per diverse centinaia di migliaia di franchi.

La Consigliera di Stato Rebecca Ruiz, a capo del Dipartimento della sanità e dell'azione sociale, ha affermato di essere «profondamente scioccata e sconvolta dalla gravità dei fatti» riguardanti «scandalosi rimborsi spese». Ha tuttavia rassicurato che non ci sono stati danni alle persone affiliate alla cassa o ai beneficiari delle rendite.

Negli scorsi mesi, dopo alcuni sospetti di lacune nella governance, il governo cantonale ha incaricato il controllo cantonale delle finanze di eseguire una verifica: al centro della vicenda c'è un progetto - iniziato nel 2016 e non ancora totalmente implementato - volto a sviluppare un software informatico per la gestione delle pensioni (iPension). Da lì è nato un vasto esame dei malfunzionamenti che si è esteso ai problemi legati a costi amministrativi segnalati da attuali ed ex dipendenti della CCVD.

La direttrice, in carica dal 2009, è stata licenziata con effetto immediato dal Consiglio di Stato e sostituita da un direttore a interim. Gli altri cinque membri della direzione sono invece stati sospesi fino a nuovo avviso e in attesa dei risultati di ulteriori indagini. Nel frattempo, il consiglio d'amministrazione della CCVD ha avviato un'inchiesta amministrativa interna e anche un riesame dei modi e dei processi di governance.