Roche: i test fai da te sono già esauriti

BERNA - A causa della «domanda molto alta», la società farmaceutica basilese Roche non è stata in grado di fornire alle farmacie elvetiche tutti i kit dei test fai da te richiesti finora.

L'iniziativa dei test gratuiti sembra quindi piacere agli svizzeri, in quanto tutte le riserve disponibili sono - per il momento - già state esaurite.

In ogni caso, come ha detto la multinazionale all'agenzia Keystone-SDA, le consegne riprenderanno «dall'inizio di settimana prossima», e una penuria simile non dovrebbe ricapitare, in quanto Roche sarà in grado di fornire diverse migliaia di test al giorno.

Finora, Roche ha consegnato circa nove milioni di test autodiagnostici alle farmacie svizzere, da quando Swissmedic ha autorizzato i kit. Solo venerdì, più di mezzo milione di test sono stati distribuiti ai clienti svizzeri.

Ogni cittadino elvetico, lo ricordiamo, ha il diritto di avere cinque test gratuiti al mese.