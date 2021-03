FFS: nuova panne per gli automatici e l'app

BERNA - Per la seconda volta in cinque giorni le Ferrovie federali svizzere (FFS) si trovano paralizzate da un problema informatico che impedisce di acquistare biglietti ai distributori, sul sito internet e tramite l'app. Fuori uso pure l'orario online.

Le cause precise non sono ancora state rese note. Lo indicano le stesse FFS in un tweet diffuso poco fa: «attualmente si è verificato un errore IT e i sistemi informativi della clientela sono purtroppo fuori servizio in tutta la Svizzera. Non vengono quindi visualizzati soppressioni e ritardi».