Forti nevicate, è di nuovo allerta

ZURIGO - Già lunedì, a nord delle alpi, era stato diramata un'allerta meteo per le forti nevicate in arrivo. Oggi questa allerta torna in auge per nuove precipitazioni in arrivo tra giovedì mattina a venerdì sera attorno alle 18:00.

Insomma, al momento non c'è tregua alla situazione di maltempo che sta imperversando in buona parte della Svizzera (in pratica solo il Ticino è escluso). Uno stop alla neve potrebbe arrivare da questa sera, ma sono attese forti precipitazioni, e in pianura si prevedono picchi di vento tra i 50 ei 70 km/h, mentre in montagna saranno possibili raffiche ancora più violente, fino a 120 km/h.

Con il vento, il livello delle nevicate salirà temporaneamente a circa 800-1100 metri per poi ridiscendere fino in pianura. Tanta neve in montagna aumenterà inoltre il rischio di valanghe.

Per venerdì è attesa nuovamente molta neve fresca, soprattutto in alta quota e specie lungo il versante settentrionale delle Alpi, ma anche nella pianura centrale e orientale. In combinazione con venti da nordovest, da forti a tempestosi, il pericolo di valanghe, già acuto, aumenterà ulteriormente.

Per venerdì sera ci si attene oltre un metro di neve tra il Vallese e il nord dei Grigioni. Ma anche nelle pianure centrali e orientali saranno possibili fino a 30 centimetri di neve fresca.

lettore 20minuten