Quindici new entry nella lista dei paesi a rischio

BERNA - La voglia di partire in vacanza è tanta. E si torna quindi a viaggiare, sempre di più. Ma il virus non è scomparso, pertanto tra i nuovi contagi si contano anche quelli che arrivano dall'estero. «Circa il dieci percento è importato» ha di recente detto Patrick Mathys dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sottolineando che si tratta di un numero «che va preso sul serio». Da qui l'obbligo di quarantena, dallo scorso 6 luglio, per chi arriva o rientra da determinati paesi a rischio.

Oggi l'UFSP ha aggiornato la lista dei paesi, valida a partire da domani, 23 luglio. Tra le principali novità si conta l'esclusione di Bielorussia e Svezia. E l'aggiunta di quindici paesi. L'elenco aggiornato ne comprende ora 42.

Ecco dunque l'elenco aggiornato (le new entry in grassetto):

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Azerbaigian

Bahrein

Bielorussia ( non più in elenco dal 23 luglio)

in elenco dal 23 luglio) Bolivia

Bosnia e Erzegovina (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Brasile

Capo Verde

Cile

Colombia

Costa Rica (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Ecuador (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) El Salvador (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Emirati arabi uniti (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Eswatini (Swasiland) (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Guatemala (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Honduras

Iraq

Isole Turks e Caicos

Israele

Kazakistan (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Kirghizistan (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Kosovo

Kuwait

Lussemburgo (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Macedonia del Nord

Maldive (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Messico (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Moldavia

Montenegro (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Oman

Panama

Perù

Qatar

Repubblica Dominicana

Russia

Serbia

Stati Uniti d’America (incluso Porto Rico e le Isole Vergini americane)

Sudafrica

Suriname (dal 23 luglio)

(dal 23 luglio) Svezia ( non più in elenco dal 23 luglio)

in elenco dal 23 luglio) Territorio palestinese occupato (dal 23 luglio)

Per le persone che hanno soggiornato in uno dei paesi presenti nell'elenco vige l'obbligo di quarantena di dieci giorni e di notifica alle autorità cantonali. Come sottolinea l'UFSP sul suo sito, «non si tratta soltanto di una raccomandazione». Sono previsti controlli a campione, anche sulla base delle liste dei passeggeri delle compagnie aeree.

In Ticino, lo ha reso noto l'altro ieri il Consiglio di Stato, erano 166 le persone poste in quarantena al rientro da paesi a rischio. Si trattava soprattutto di viaggiatori provenienti da Serbia e Macedonia.