Arrivano le mascherine trasparenti e biodegradabili

LOSANNA - Presto in produzione su scala industriale la prima mascherina chirurgica completamente trasparente, resistente, protettiva e porosa come una normale mascherina per operatori sanitari, e in più amica dell'ambiente perché biodegradabile. Si chiama Hello Mask ed è stata progettata dagli scienziati del Politecnico di Losanna (EPFL) insieme all'EssentialTech Center.

L'idea della mascherina trasparente è nata dall'epidemia di Ebola in Africa, quando gli operatori sanitari completamente coperti si attaccavano una propria foto sulle tute protettive per farsi riconoscere da colleghi e pazienti. La trasparenza migliorerà la comunicazione e il rapporto umano, ad esempio tra personale curante e anziano, tra bambini e adulti. HelloMask è identica alle mascherine chirurgiche per grado di protezione e porosità, quindi blocca le particelle virali pur consentendo al tempo stesso una buona respirazione.

In più Hello Mask è eco-friendly, cioè rispetta la natura, perché è fatta di materiale biodegradabile. Secondo una nota del politecnico, gli scienziati hanno creato una start up ad hoc per le mascherine trasparenti (HMCARE) ed hanno già raccolto i fondi per lo sviluppo del processo di produzione industriale.