Estesa la fascia oraria per la posta A

BERNA - La Posta continua a consegnare le lettere e i pacchi e a garantire il servizio universale, collegando la popolazione e le imprese, anche in questo momento difficile. La Direzione del gruppo della Posta ha però chiesto (e ottenuto) al Consiglio federale di non avere più l’obbligo di consegnare gli invii della Posta A il giorno feriale successivo all’impostazione. La misura ha lo scopo di alleggerire il carico di lavoro degli addetti al recapito e consentirà loro di organizzare i giri in modo più flessibile e di reagire a eventuali carenze di personale. Da subito le lettere della posta A non verranno sempre consegnate il giorno successivo, bensì il prima possibile.

Alimenti anche la domenica - La Posta ha inoltre richiesto al Consiglio federale un’autorizzazione speciale per poter consegnare generi alimentari anche la domenica. In questo modo le persone che appartengono a un gruppo a rischio saranno meno esposte quando dovranno fare la spesa. Il Consiglio federale ha approvato questa misura per tutti i fornitori di servizi postali. La Posta potrà quindi offrire questa prestazione ai propri partner contrattuali anche la domenica.

Sostegno ai fornitori - Per sgravare le imprese e sostenere ulteriormente l’economia svizzera, la Posta ha inoltre deciso le seguenti misure rivolte a fornitori e clienti. Ai fornitori, la Posta pagherà le fatture in sospeso prima di quanto richiesto dai termini di pagamento. In questo modo i fornitori riceveranno immediatamente i fondi di cui hanno urgente bisogno e che potranno investire e utilizzare per i propri oneri.

Sostegno ai clienti - I clienti con impegni di pagamento aperti nei confronti della Posta, in questa fase temporanea, potranno aspettarsi dall’azienda un atteggiamento accomodante per quanto riguarda tali importi scoperti.

Liquidità per oltre 100 milioni - Tali misure hanno lo scopo di contribuire ad alleggerire la pressione finanziaria che minaccia molte imprese, offrendo loro un maggiore margine di manovra. «In quanto Posta desideriamo fornire un contributo e alleviare la pressione sulle imprese», ha dichiarato Alex Glanzmann, responsabile Finanze. Per questo motivo è stata messa a disposizione ulteriore liquidità pari a oltre 100 milioni di franchi.