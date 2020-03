Contagio a Bienne, due classi in quarantena

BIENNE - Due classi della Scuola tecnica superiore di Bienne (BE) e i loro insegnanti sono stati posti in quarantena a causa del coronavirus. La misura preventiva - che interessa 45 studenti e 9 insegnanti - è scattata a seguito della conferma sul contagio di una 21enne bernese. La giovane - come indicano le autorità bernesi - studia presso l'istituto.

Il periodo di isolamento si concluderà il prossimo 12 marzo. Le lezioni nelle altre classi proseguiranno come da programma. La misura non riguarda l'intera scuola poiché la sola presenza nell'edificio non è considerata «stretto contatto», sottolineano le autorità.

Tra i contatti avuti dalla giovane ci sono anche persone provenienti da altri cantoni, che le autorità hanno proceduto ad informare.