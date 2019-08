Casse malati e assicurati insoddisfatti: la classifica

ZURIGO - Lunghe attese al telefono, informazioni scorrette e rimborsi che arrivano in ritardo: i premi non sono l’unico motivo d’insoddisfazione quando si parla di casse malati. Gli assicuratori differiscono infatti molto anche per quanto riguarda la qualità dell’assistenza al cliente, che Comparis ha valutato nel suo annuale sondaggio online con note che vanno dal 2 al 6.

In fondo alla classifica spiccano quest’anno due assicuratori del Groupe Mutuel: Mutuel Assurance, che si classifica terzultima con un 4,8, e Supra, che incassa un 4,7. Peggio fa solo Assura, che si ferma a 4,6.

Le altre tre casse malati del gruppo prese in considerazione si attestano a metà graduatoria: «Per quanto riguarda i processi aziendali non esistono team specializzati in una sola delle nostre assicurazioni», fa notare il portavoce del gruppo Christian Feldhausen, sentito da 20 Minuten. Stupisce, quindi, che le stesse siano valutate in maniera diversa: le richieste dei clienti e l’erogazione dei servizi sono infatti gestite dagli stessi identici collaboratori, spiega il responsabile.

Nel sondaggio si chiedeva agli assicurati di giudicare la loro cassa malati in base alla competenza dei consulenti, alla rapidità dei rimborsi e alla cortesia. Assura, classificatasi ultima, prova dal canto suo a velocizzare i suoi processi principalmente attraverso l’introduzione di innovazioni digitali, fa sapere la portavoce Karin Devalte.

Le prime 5: 1. Swica 5,4

2. EGK 5,4

3. Agrisano 5,4

4. Progrès 5,3

5. KPT 5,3