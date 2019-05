Turisti cinesi a Lucerna, spesi più di 4 milioni di franchi in pochi giorni

LUCERNA - A metà maggio sono stati 12’000 i cinesi che hanno visitato il nostro paese. Il gruppo fa parte della stessa azienda, che aveva messo in palio un viaggio premio. Secondo Svizzera Turismo si tratta del più grande gruppo turistico che abbia mai messo piede su suolo elvetico.

A qualche settimana di distanza sono stati diffusi alcuni dati: «I 12’000 turisti cinesi hanno visitato per circa sei giorni la città di Lucerna e i suoi dintorni, e durante il loro soggiorno sono stati spesi più di 4 milioni di franchi. La somma non tiene però conto dei pernottamenti, ma “solo” della gita in battello, lo shopping e la cena di gala» ha dichiarato Marcel Perren, direttore di Lucerna Turismo.

«Circa metà della somma è stata spesa nell’industria orologiera e nelle gioiellerie, l’altra metà è andata ai fornitori dei servizi turistici e nel commercio al dettaglio» ha proseguito Perren. Infatti tutti i 12’000 membri dell’azienda hanno partecipato ad una gita in battello sul lago, e hanno visitato il Titlis. Alla cena di gala presso la fiera di Lucerna hanno partecipato “solo” 8’500 turisti.

La città di Lucerna era venuta a conoscenza del viaggio premio solo tre settimane prima del loro arrivo. E ciò ha comportato una serie di sfide per l’intero Cantone, logistiche e non solo. In un solo giorno 4’000 turisti cinesi hanno infatti viaggiato a bordo di 95 autobus.

L’organizzazione all’ultimo minuto è però riuscita senza intoppi. L’arrivo di un gruppo così numeroso è ancora gestibile, e l’”overtourism” non è ancora un problema per Lucerna.

Al momento i gruppi turistici rappresentano il 20% dei viaggiatori che visitano la regione. Ma potrebbero diventare un obiettivo più ambìto: «questa tipologia di turisti è indipendente dal tempo atmosferico. E aiutano anche a sfruttare i periodi di mezza stagione» conclude Perren.

