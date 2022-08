Viene annunciato il sostituto, ma lui smentisce: «Non è vero niente»

In seguito è sceso in pista anche il tem principal della squadra, ovvero Otmar Szafnauer, il quale si è espresso in merito a Piastri: «Oscar è un talento brillante e raro», si può leggere sulle colonne di "Sportmediaset". «Siamo orgogliosi di averlo coltivato e sostenuto attraverso i difficili percorsi delle formule junior. Grazie alla nostra collaborazione negli ultimi quattro anni, abbiamo potuto ammirare il suo sviluppo e la sua crescita fino a diventare un elemento più che capace di fare il passo verso la Formula 1. In qualità di pilota di riserva, è stato già in pista, in fabbrica e nei test, dove ha dimostrato la maturità, il talento e la velocità necessarie per assicurarsi la promozione al fianco di Esteban. Insieme, crediamo che il duo ci darà la continuità di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo a lungo termine di lottare per le vittorie e i campionati».