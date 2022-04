Fulmine-Leclerc, partirà davanti a tutti a Melbourne

MELBOURNE - Nuovo sabato da protagonista per Charles Leclerc il quale, con uno spaziale 1’17”868, ha centrato la pole nel GP d’Australia.

A Melbourne - in attesa della gara di domenica mattina (ore 7) - il monegasco ha “firmato” il gran tempo in chiusura di prove ufficiali, strappando la prima posizione sulla griglia di partenza a Max Verstappen (1’18”154). Terza l’altra Red Bull, con Perez che ha chiuso in 1’18”240. In seconda fila scatterà poi anche Lando Norris su McLaren.

Solo quinto Lewis Hamilton (1’18”825), che dividerà la terza fila con il compagno Russell. Carlos Sainz, sulla seconda Ferrari, ha infine chiuso con il nono tempo (1’19”408).

keystone-sda.ch (SIMON BAKER / POOL)