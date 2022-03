Buona la prima “rossa”: doppietta Ferrari in Bahrain

SAKHIR - Un grande weekend è bastato per cancellare anni bui e riaccendere la passione di tanti tifosi. Dopo i molti bocconi amari ingoiati nel recente passato, la Ferrari ha cominciato la nuova stagione con un successo pesantissimo. Anzi con una doppietta e una prestazione - quella del team - pesantissima. In Bahrain la Rossa si è infatti fin da subito mostrata veloce e affidabile, arrivando alla domenica da grande favorita e… poi riuscendo a rispettare tale ruolo.

Alla fine di una gara cominciata dalla pole e sempre comandata, gli uomini di Maranello hanno potuto festeggiare per il gran successo ottenuto da Charles Leclerc. Ottimo in curva e sui rettilinei, in uscita dai box e dal regime di safety car, il monegasco ha controllato Max Verstappen fino al 55esimo giro, quando l’olandese ha lasciato la competizione. In rosso hanno potuto però festeggiare anche l'ottimo Carlos Sainz, alla fine secondo dietro solo al compagno di squadra. Terzo, approfittando di un errore in extremis di Perez, si è piazzato un Lewis Hamilton “grigio”.

keystone-sda.ch (ALI HAIDER)