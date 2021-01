Lopez attacca Biaggi: «Mi ha lasciato a piedi in dicembre...»

Nella prossima stagione il pilota spagnolo di Moto3 - Alonso Lopez - non farà più parte del Max Racing Team. Dietro all'interruzione del rapporto con il pilota 19enne ci sarebbe una questione di sponsorizzazione e al suo posto - la scuderia di Max Biaggi - ha scelto Adrián Fernández.

«Manca poco all’inizio della stagione e ritrovarmi in modo assolutamente inaspettato senza squadra non è facile da accettare, difficile nasconderlo», si può leggere su "AS". «Nel 2021 non continuerò dunque con il Max Racing Team, nonostante avessi un contratto valido per il prossimo anno. Mi ha lasciato a piedi in dicembre e al mio posto è stato ingaggiato un pilota pagante. Questa non sarà però la mia fine, cercherò di dare il massimo per andare avanti con il mio sogno. Grazie mille per tutti i messaggi di sostegno».

Keystone (archivio)