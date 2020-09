«Ora mi tocca chiudere l'Academy...»

MISANO ADRIATICO - Rimandato l'appuntamento con il 200esimo podio della sua fenomenale carriera, Valentino Rossi si è detto un po' amareggiato ma non ha perso la voglia di sorridere. Beffato a Misano da Mir proprio nell'ultimo giro, il campione pesarese può però rallegrarsi per i traguardi già ottenuti dalla sua "VR46 Academy". Dai ruggiti in Moto2 di Marini e Bazzecchi, alla doppietta Morbidelli-Bagnaia in Moto GP... i suoi "allievi" stanno brillando e Vale ci scherza su.

«È stato un peccato non essere salito sul podio, farlo con Pecco e Franco sarebbe stato bellissimo: alla fine però ho fatto degli errorini e Mir mi ha infilato - spiega il Dottore - Certo, quando in gara mi hanno passato Morbidelli e Bagnaia mi sono chiesto chi me lo avesse fatto fare di aprire l'Academy... Abbiamo fatto un lavoro troppo buono. Ora, dopo il primo e secondo posto in Moto2 con Marini e Bezzecchi ed oggi quello di Morbidelli e Bagnaia, abbiamo deciso di chiudere l'Academy», aggiunge sorridendo.

Rossi si è poi soffermato su Morbidelli, che ieri ha colto il primo successo in carriera nella classe regina. «È stato bravo a gestire le gomme, se fossi rimasto con lui potevamo fare primo e secondo: il suo successo è strepitoso. Noi lo abbiamo aiutato perché pareva avviato alla Superbike e lo abbiamo indirizzato al mondiale, ma ci ha messo del suo».

keystone-sda.ch (PASQUALE BOVE)