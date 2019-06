Lorenzo, rovinosa caduta e frattura alla sesta vertebra

ASSEN (Olanda) - Pessime notizie per Jorge Lorenzo, già protagonista in negativo nell'ultimo appuntamento al Montmeló e caduto rovinosamente quest'oggi nel corso delle prove del GP d'Olanda. Lo spagnolo ha rimediato una frattura alla sesta vertebra ed è stato dichiarato "unfit for the race", ovvero non in condizione di correre.

"C'è una frattura della sesta vertebra emersa dopo la Tac, è un infortunio che merita attenzione - ha detto il dottor Charte, medico della MotoGP, dopo i primi controlli - Jorge dovrà fermarsi per un po' di tempo".

KEYSTONE/EPA (Enric Fontcuberta)