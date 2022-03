Gut-Behrami non ci sarà ad Åre

ARE - Niente Åre per Lara Gut-Behrami. Nella selezione annunciata da Swiss-Ski non figura il nome della ticinese, in vista del gigante in programma venerdì sulle nevi svedesi.

La sciatrice di Comano aveva già rinunciato alla gara di domenica a Lenzerheide. La stanchezza derivante dagli sforzi profusi alle Olimpiadi, dove Lara si è messa al collo due succulente medaglie, inizia dunque a farsi sentire. Rivedremo la 30enne in occasione delle finali di Courchevel, in programma a partire da mercoledì prossimo.

Nel fine settimana di Are, oltre al già citato gigante, si correrà uno slalom nella giornata di sabato.

keystone-sda.ch / STF (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)