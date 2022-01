Lugano: out Schlegel e Fadani

LUGANO - Il Lugano dovrà fare a meno del suo portiere titolare Niklas Schlegel per un periodo stimato di sei-otto settimane. Nella sfida di ieri a Zugo il 27enne ha riportato un infortunio ai muscoli adduttori della coscia sinistra. Stesso periodo di stop per Davide Fadani, che - da parte sua - sabato a Visp ha subito una distorsione del ginocchio destro e rottura del menisco.

Ecco maggiori dettagli nel comunicato emesso dalla società bianconera:

"L’Hockey Club Lugano desidera fare il punto della situazione riguardo agli infortuni accusati dai portieri Niklas Schlegel e Davide Fadani.

Niklas Schlegel si è infortunato ieri sera a Zugo dopo tre minuti di gioco. Gli esami strumentali cui si è sottoposto nella giornata odierna hanno evidenziato una lesione a carico dei muscoli adduttori della coscia sinistra. Il periodo di recupero per il ritorno alle competizioni è valutato in 6-8 settimane.

Davide Fadani ha riportato sabato scorso nella partita giocata a Visp con i Ticino Rockets una distorsione del ginocchio destro con rottura del menisco. L’intervento chirurgico sarà eseguito nei prossimi giorni. Anche in questo caso si stima un’assenza di 6-8 settimane.

Per la partita in programma domani sera contro l’Ambrì lo staff tecnico avrà pertanto a disposizione il canadese Leland Irving, sceso in pista ieri in occasione della vittoriosa gara dei Ticino Rockets a Sierre, Thibault Fatton e l’estremo difensore degli U20 Elit Gabriel Crivelli".

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)