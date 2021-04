«Conz? Non volevamo avere due portieri in scadenza contemporaneamente»

AMBRÌ - Il futuro è adesso ad Ambrì dove, lasciatisi alle spalle l’hockey giocato e chiuse per l’ultima volta le porte della Valascia, stanno lavorando per quel che sarà. Per far sì che la nuova casa sia pronta per la prossima stagione. E, ovviamente, per far sì che anche la squadra sia pronta. Competitiva. In questo senso, confermati i rinnovi di Fora, Conz, Kostner e Bianchi, i tifosi biancoblù hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Poter contare su quattro delle loro colonne permetterà infatti ai sopracenerini di affrontare con maggiori certezze un'annata, la prossima, che sarà ancora economicamente segnata dalla pandemia.

L’accordo più lungo, tra i quattro, l’ha siglato Benji Conz, che si è legato ai leventinesi potenzialmente per tre anni.

«Ha firmato un contratto di due anni e per il terzo c’è un’opzione in favore della società - ha specificato Paolo Duca - Continuerà a dividersi la titolarità con Ciaccio. Giocherà chi è più pronto».

Ciaccio “scade” nel 2023.

«Ed è per quello che c’è l’opzione. Evitare di arrivare con due portieri in scadenza contemporaneamente era un nostro preciso obiettivo».

Per Bianchi si è invece arrivati a un contratto solo annuale. Colpa dell’infortunio che ha segnato l’ultima stagione del 31enne?

«Sapete come funziona, no? Si deve essere d’accordo in due. Elias sta rispettando i tempi di recupero. Se non succede nulla di inaspettato, confidiamo di averlo a disposizione per l’inizio del prossimo campionato».

Firma fino al 2023, infine, per Kostner e Fora. Ma se l’attaccante è certo di rimanere in biancoblù, diverso è il discorso da fare per il difensore. Nel suo contratto è infatti stata inserita una clausola rescissoria.

«Da far valere entro il prossimo 31 gennaio. Questa clausola non ha alcun vincolo: nel caso in cui Mike volesse partire, sarebbe libero di scegliersi il club e la Lega dove giocare».

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)